19:46 - Une fourchette de 18% à 22% pour la gauche à Châtel-sur-Moselle Alors que la Nupes avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui se présente cette fois. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les isoloirs. La liste menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait terminé à 11,31% à Châtel-sur-Moselle pour ces élections continentales. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 9,69% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,8% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,08% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 22% sur place. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Châtel-sur-Moselle, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 18,18% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement séduit à Châtel-sur-Moselle en 5 ans Alors que tirer de l'ensemble de ces scores ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau local entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. On ne peut donc pas exclure que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Bardella à 39,32% à Châtel-sur-Moselle au début du mois Le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est historique. Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît donc comme d'autant plus sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, s'est arrogée les élections européennes à Châtel-sur-Moselle. Le mouvement a enregistré 39,32% des voix, soit 219 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 14% et Raphaël Glucksmann à 11,31%.

14:32 - En 2022, qui aurait été déclaré président selon les élections de Châtel-sur-Moselle ? C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 28,7% contre 29,22% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 17,79% et 5,06% des voix. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 47,36% contre 52,64%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Châtel-sur-Moselle Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indice clé au moment de l'élection du jour. Il y a deux ans, lors des législatives à Châtel-sur-Moselle, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 20,08% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 38,64% pour Stéphane Viry (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains (68,43%). Stéphane Viry remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Châtel-sur-Moselle : démographie, élections et stratégies politiques Devant le bureau de vote de Châtel-sur-Moselle, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 727 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 53 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (75,46%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,94% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 37,73% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 109,33 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Châtel-sur-Moselle, les intérêts locaux se joignent aux objectifs français.

09:32 - Châtel-sur-Moselle : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes législatives ? À Châtel-sur-Moselle (88330), le niveau d'abstention sera immanquablement un facteur fort de ce scrutin législatif. Au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 26,63% au niveau de la commune, à comparer avec une abstention de 23,37% au second tour. En comparaison, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,23% au premier tour et seulement 54,41% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Châtel-sur-Moselle ? La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des ménages, cumulée avec les incertitudes provoquées par le conflit militaire entre Israël et la Palestine, sont de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Châtel-sur-Moselle.