Résultat des législatives à Chavelot : l'élection 2024 en direct

15:39 - Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle à Chavelot ? Le scrutin présidentiel est certainement la clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 26,71% contre 28,69% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 15,91% et 6,97% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 46,5% contre 53,5%.

12:32 - Stéphane Viry (Les Républicains) en pôle position lors des dernières législatives à Chavelot A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux élections législatives2024 sera très commenté. Lors des dernières législatives à Chavelot, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 20,21% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 44,46% pour Stéphane Viry (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains (69,70%). Stéphane Viry remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Chavelot : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Chavelot, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 368 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 177 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 816 foyers fiscaux. Dans le village, 27% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 33,65% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 52,49% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 55,84% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 375,65 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Ainsi, à Chavelot, les spécificités locales rejoignent celles de la France.

09:32 - La participation aux élections législatives à Chavelot (88150) Au fil des dernières années, les 1 403 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Début juin, à l'occasion des élections européennes, 45,04% des personnes habilitées à participer à une élection à Chavelot avaient boudé les urnes. L'abstention était de 45,32% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,79% au premier tour et seulement 52,7% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Chavelot cette année ? Pour mémoire, à l'échelle nationale, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au second tour, c’était plus qu’en 2017.