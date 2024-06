Résultat des législatives à Cheffois : l'élection 2024 en direct

Le panorama établi lors des élections bien plus récemment encore est incontournable. Consulter des résultats aussi récents nous semble donc encore plus avisé au moment d'observer le scrutin de ces législatives. Lors des élections européennes 2024 en effet, la liste RN avait obtenu 24,47% des voix à Cheffois. C'est Valérie Hayer qui finissait en première place avec 33,02%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Cheffois au premier tour de l'élection présidentielle

Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 18,09% contre 50,66% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 9,21% et 7,24% des voix. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 27,15% contre 72,85%.