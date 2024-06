Résultat des législatives à Darnieulles : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Au début du mois, la petite démonstration du Rassemblement national à Darnieulles Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme avisé au moment d'anticiper le scrutin des législatives. C'est en effet la liste RN dirigée par Jordan Bardella qui a remporté les européennes il y a trois semaines à Darnieulles, avec 46,67% des suffrages exprimés (259 voix) devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 11,71%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 11,35%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Darnieulles lors de la dernière présidentielle L'élection du chef de l'Etat est sans doute la référence pour jauger une préférence politique locale. L'élection du président de la République avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La patronne du Rassemblement national terminait à 34,12% au premier tour contre 23,46% pour Emmanuel Macron et 20,26% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Darnieulles n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 4,15% des voix pour sa part. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, la patronne du RN conservait son avantage avec 54,34%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives il y a deux ans à Darnieulles ? Lors des dernières législatives à Darnieulles, le RN se plaçait à la deuxième place, 23,27% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 34,38% pour Stéphane Viry (Les Républicains) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains (56,62%). Stéphane Viry s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Élections législatives à Darnieulles : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Darnieulles comme partout en France. Avec une population de 1 370 habitants répartis dans 650 logements, cette localité présente une densité de 148 hab/km². L'existence de 52 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la localité, 18,85% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 7,16% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 43,65% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 39,0% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 501,28 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. À Darnieulles, les spécificités locales, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Darnieulles : retour sur la participation aux dernières élections législatives Le niveau de participation constituera incontestablement un facteur fort des élections législatives 2024 à Darnieulles (88390). Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,68% au premier tour et seulement 53,87% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Darnieulles ? Il y a deux ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 106 personnes en âge de voter au sein de la ville, 22,42% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 22,06% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des familles combinée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient de nature à ramener les habitants de Darnieulles dans les isoloirs.