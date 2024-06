En direct

16:32 - Deyvillers dans la moyenne française concernant Bardella début juin Cette hiérarchie a vécu. C'est en effet la liste Bardella qui a remporté les élections européennes 2024 à Deyvillers, avec 30,78% des votes (189 voix) devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 19,06%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 16,61%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Deyvillers au premier tour de la dernière présidentielle L'élection présidentielle est sans doute la meilleure loupe pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Deyvillers avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 25,98%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 31,38% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 15,29% et 5,98% des voix. Et la cheffe du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 39,37% contre 60,63%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Deyvillers ? Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un enseignement clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Deyvillers, grattant 18,52% des voix sur place, contre 35,02% pour Stéphane Viry (Les Républicains). Deyvillers se tournera d'ailleurs encore vers Stéphane Viry au second tour, finalement à la première place localement avec 72,87%.

11:02 - Deyvillers : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Devant le bureau de vote de Deyvillers, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 25,48% de cadres supérieurs pour 1 353 habitants, ce village possède une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 96 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 803 foyers fiscaux. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (86,48%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 48,09% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 56,22% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 868,52 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Deyvillers incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux législatives à Deyvillers ? Le taux d'abstention constituera immanquablement un critère fort de ces élections législatives 2024 à Deyvillers (88000). Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 54,46% au premier tour et seulement 49,38% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Deyvillers pour les élections législatives 2024 ? Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 80,39% des personnes aptes à voter dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 79,25% au second tour, ce qui représentait 886 personnes. La perte de pouvoir d'achat combinée avec les incertitudes dues au conflit armé entre Israël et la Palestine, seraient par exemple capables de ramener les citoyens de Deyvillers dans les isoloirs.