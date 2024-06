Résultat des législatives à Dogneville : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît aussi comme logique au moment d'analyser le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. Le résultat de la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Dogneville, avec 37,16%, soit 259 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste a alors devancé Valérie Hayer à 16,93% et Raphaël Glucksmann à 11,19%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Dogneville au premier tour de la dernière présidentielle

C'est probablement l'élection du président de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Dogneville avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 23,03%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 32,93% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 15,86% et 6,97% des voix. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 37,96% contre 62,04%.