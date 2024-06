En direct

19:50 - Qui vont adopter les supporters de gauche à Dun-sur-Auron ? La gauche unie aux dernières législatives étant déjà morte, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? Aux élections européennes, la liste Glucksmann a atteint 8,5% à Dun-sur-Auron. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 4,18% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,24% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,67% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un cumul tournant autour des 17% sur place. Lors du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré aussi 17,4% des suffrages dans la commune.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 18 points à Dun-sur-Auron Que conclure de tous ces chiffres ? Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été gagnés par le RN dans la localité entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc permis de penser que le RN soit à près de 40% à Dun-sur-Auron ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Dun-sur-Auron au début du mois ? Ce qu'ont dit les dernières élections le 9 juin reste autrement plus marquant. Le score de la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Dun-sur-Auron, à 45,1%. L'extrême droite a alors devancé Valérie Hayer à 13,26% et François-Xavier Bellamy à 8,79%.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de la présidentielle à Dun-sur-Auron ? La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection suprême. Marine Le Pen a surperformé à Dun-sur-Auron à l'issue de la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 32,51% des voix au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 29,18% et 12,85% des voix. Valérie Pécresse prenait la quatrième place avec 5,8% des suffrages pour sa part. Au 2e tour, c'est de nouveau la patronne du Rassemblement national qui se plaçait en tête avec 51,08%, devant Emmanuel Macron à 48,92%.

12:32 - Le parti présidentielle en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Dun-sur-Auron Aux législatives en 2022 à Dun-sur-Auron, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 29,89% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 37,32% pour Loïc Kervran (LREM) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM (56,28%). Loïc Kervran conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections à Dun-sur-Auron : l'impact des caractéristiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Dun-sur-Auron mettent en lumière des tendances claires qui pourraient peser sur le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 79 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,82%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 264 € par an, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de familles monoparentales (16,87%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,15%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Dun-sur-Auron mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 13,66% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Abstention à Dun-sur-Auron : quelles perspectives pour les élections législatives ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Durant les européennes du mois de juin 2024, 52,08% des personnes en âge de participer à une élection à Dun-sur-Auron s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 51,24% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 49,77% au premier tour. Au second tour, 48,24% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Dun-sur-Auron ? Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, moins qu'en 2017.