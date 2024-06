Résultat des législatives à Falleron : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Quel était le résultat des européennes à Falleron le 9 juin ? Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus indispensable encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car le verdict qui est tombé lors des élections il y a quelques jours est notable. Il y a quelques semaines en effet, à Falleron, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a pris la première place, récoltant 42,55% des votes devant Valérie Hayer à 17,09% et François-Xavier Bellamy à 8,54%.

14:32 - Falleron avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 L'élection suprême avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La cheffe de l'ancien FN finissait à 33,65% au premier round. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 30,92% et 10,27% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec seulement 5,66% des voix pour sa part. Au deuxième tour, la patronne du RN avait aussi devancé Emmanuel Macron avec 52,57% contre 47,43%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le RN en 2022 Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat du RN lors de ces législatives2024 sera très observé. Le RN parvenait en pôle position à Falleron en 2022 lors des législatives. C'est en effet Lilas N'Dong qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 25,55% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription de la Vendée. C'est pourtant Philippe Latombe (LREM) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Falleron au second tour, avec 61,52%.

11:02 - Élections à Falleron : l'impact des caractéristiques démographiques Devant le bureau de vote de Falleron, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 1 683 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 93 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 504 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (84,22%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 40,72% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 46,63% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 485,35 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Falleron contribue à préparer l'avenir français.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Falleron L'abstention constituera l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 à Falleron. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,57% au premier tour et seulement 42,3% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 79,95% des électeurs de la commune, contre une participation de 78,85% au premier tour, soit 988 personnes.