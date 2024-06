Résultat des législatives à Fontenay-le-Comte : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur quel candidat vont se rabattre les voix de la Nupes à Fontenay-le-Comte ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui a émergé cette fois. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Il y a quelques jours aux européennes, la liste Glucksmann a atteint 16,53% à Fontenay-le-Comte. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 5,29% de Manon Aubry (LFI), les 6,07% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,57% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 29% sur place. Au cours du premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 24,43% des bulletins dans la commune.

18:42 - Vers une nouvelle surprise du Rassemblement national aux législatives à Fontenay-le-Comte ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Le RN devrait atteindre près de 20% à Fontenay-le-Comte lors du premier tour de ces législatives si la tendance prévue par les européennes du 9 juin se reproduit localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 30% des votes dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? L'addition est un peu facile, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

15:31 - Un 27,81% dans la moyenne nationale pour Bardella à Fontenay-le-Comte le 9 juin dernier Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, a remporté les élections du Parlement européen 2024 à Fontenay-le-Comte. L'extrême droite cumulait 27,81% des votes, soit 1383 voix, face à Valérie Hayer à 18,06% et Raphaël Glucksmann à 16,53%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Fontenay-le-Comte au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Fontenay-le-Comte avec 21,59% contre 33,3% pour Emmanuel Macron. Fontenay-le-Comte n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 17,82% et 6,18% des suffrages. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 37,09% contre 62,91%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce dimanche Le RN ratait complètement la première marche à Fontenay-le-Comte il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,84% au premier tour, contre 38,57% pour Pierre Henriet (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Fontenay-le-Comte étant partie intégrante de la 5ème circonscription de la Vendée. Bis repetita au second tour, le parti laissant encore le binôme LREM l'emporter.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Fontenay-le-Comte Comment la population de Fontenay-le-Comte peut-elle affecter le résultat des élections législatives ? Avec 26% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 13,78%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Un salaire moyen mensuel net de 2029,81 euros par mois souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 4 912 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (23,41%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (11,82%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Fontenay-le-Comte mettent en relief une diversité de qualifications, avec 13,86% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux législatives à Fontenay-le-Comte ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des précédentes consultations démocratiques ? Il y a quelques semaines, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 9 450 inscrits sur les listes électorales à Fontenay-le-Comte, 46,01% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 46,33% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,31% au premier tour et seulement 52,78% au second tour. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 9 878 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 27,1% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 27,06% au premier tour.