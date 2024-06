Résultat des législatives à Gex : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Gex, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives fait envie La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque toujours d'un chef, est un saut dans le vide. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Gex, le binôme Nupes avait en effet réuni 23,41% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment cumulé 13,79% à Gex pour le tour unique des européennes. Un chiffre qui devrait croître ce 30 juin, puisque l'alliance relookée peut virtuellement se situer à 31% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN a largement avancé à Gex Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 18% ou plus à Gex ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du RN à Gex au début du mois Le résultat de ce 30 juin au soir sera peut-être raccord avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Gex, à 23,82%, soit 746 voix dans la ville. L'extrême droite a alors doublé Valérie Hayer à 17,75% et Raphaël Glucksmann à 13,79%.

14:32 - Gex avait voté Macron lors de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection du président de la République qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. Dans la ville de Gex, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec 16,99%, la représentante du RN était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 33,18% et 20,31% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 66,25% devant Marine Le Pen (33,75%).

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce soir Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera observé au prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Gex en 2022, lors des élections législatives, avec 10,58% au premier tour, contre 28,53% pour Olga Givernet (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Gex votant pour la 3ème circonscription de l'Ain. Pas de changement au second tour, le RN restant totalement à l'écart et laissant la place à Olga Givernet (La République en Marche) pour le leadership localement.

11:02 - Gex aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans le cadre de la campagne électorale législative, Gex se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 13 078 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 663 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 3 618 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (81,76%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 2 694 personnes (20,44%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Parmi cette diversité sociale, près de 41,43% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 679,08 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Gex, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - Les législatives à Gex (01170) sont lancées L'analyse des résultats des consultations politiques passées est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette agglomération. Début juin, durant les européennes, 54,49% des personnes aptes à voter à Gex avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 56,83% il y a 5 ans. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 60,37% au premier tour et seulement 62,91% au deuxième tour. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 6 649 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 28,55% étaient restés chez eux, contre une abstention de 32,65% au deuxième tour.