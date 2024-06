En direct

19:51 - Quel candidat vont retenir les supporters de gauche à Golbey ? Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui se présente en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Golbey, le binôme Nupes avait en effet réuni 18,1% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment obtenu 11,32% à Golbey le 9 juin. Mais on peut en revanche remonter ce résultat à 22% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du leader Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (6,72%), de Marie Toussaint (3,15%) et enfin de Léon Deffontaine (2,46%).

18:42 - 8 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Golbey Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Golbey entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera pas loin des 30% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à Golbey début juin Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il faut aussi analyser avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, s'est imposée aux élections européennes à Golbey. Le mouvement a convaincu 41,99% des votes, soit 1213 voix, devant Valérie Hayer à 13,67% et Raphaël Glucksmann à 11,32%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Golbey au premier tour de l'élection présidentielle C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. La communauté des électeurs de Golbey avait servi un énorme avantage à Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la candidate de l'ancien FN s'imposait avec 32,6% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,68% et 17,01% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 6,39% des voix. La candidate du RN s'imposait finalement au deuxième round dans la commune avec 50,61%, devant Emmanuel Macron à 49,39%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Golbey Lors des dernières législatives à Golbey, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 23,63% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 32,15% pour Stéphane Viry (Les Républicains) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains avec 63,44%. Stéphane Viry remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Golbey : tour d'horizon démographique Les facteurs démographiques et socio-économiques de Golbey révèlent des tendances nettes susceptibles d'influer sur les résultats des élections législatives. Dans la commune, 17,03% des résidents sont des enfants, et 8,98% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2082,67 euros par mois, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (24,27%) et le nombre de résidences HLM (29,11% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Golbey mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 35,04% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Quelle sera la participation aux législatives à Golbey ? Ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Golbey (88190), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 43,57% au premier tour. Au deuxième tour, 39,89% des votants ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Golbey pour les élections législatives 2024 ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 6 254 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 70,24% étaient allées voter. La participation était de 70,04% au second tour, ce qui représentait 4 377 personnes. Le désir de changement des habitants pourrait renforcer l'engagement civique des citoyens de Golbey.