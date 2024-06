Résultat des législatives à Igney : l'élection 2024 en direct

16:32 - Jordan Bardella largement au-dessus de sa moyenne nationale à Igney aux européennes

Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus évident encore, au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella, l'a emporté aux européennes 2024 à Igney. Le bulletin a séduit 53,23% des suffrages, face à Valérie Hayer à 9,39% et François-Xavier Bellamy à 6,85%.