19:51 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Itteville pour ces élections législatives ? La Nupes, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 10,97% à Itteville. Un score qui devrait s'améliorer ce dimanche soir, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 23% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 24,67% des bulletins dans la commune.

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement séduit à Itteville Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 15 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il est donc possible que le RN termine à près de 33% à Itteville ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Itteville au début du mois ? Le verdict des élections il y a quelques jours est historique. Regarder juste derrière apparaît donc aussi comme indispensable au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, a fini première des élections du Parlement européen 2024 à Itteville. Ladite liste séduisait 42,11% des voix, face à Valérie Hayer à 11,05% et Raphaël Glucksmann à 10,97%.

14:32 - Itteville avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. L'élection suprême avait servi un gros avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Marine Le Pen terminait à 32,46% au premier round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,53% et 20,19% des voix. Itteville n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 6,6% des suffrages pour sa part. Au 2e tour, la cheffe du RN avait aussi battu Macron avec 51,08%.

12:32 - Quel résultat à Itteville pour le RN ce soir ? Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent apporte des indicateurs clés au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national réalisait un joli score à Itteville lors des élections du Parlement en 2022. C'est en effet Nathalie Da Conceicao Carvalho qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 25,90% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de l'Essonne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 53,04%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,96%.

11:02 - Élections législatives à Itteville : un éclairage démographique Dans le cadre de la campagne électorale législative, Itteville se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 6 603 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 413 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 643 foyers fiscaux. Dans la commune, 20,31% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 4,69% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. La présence de 203 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 5,30%, favorise son ouverture au monde. Dans cette diversité sociale, près de 37,39% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1394,69 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Itteville, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Abstention à Itteville : les leçons des précédentes élections À Itteville, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 55,14% au premier tour. Au second tour, 55,02% des citoyens ne se sont pas déplacés. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 4 972 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 22,79% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 26,72% au second tour.