19:38 - Un résultat aux législatives entre 15% et 23% à Jouet-sur-l'Aubois pour le Front populaire ? Une autre interrogation qui entoure ces élections législatives 2024 sera celle du vote de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait terminé à 8,54% à Jouet-sur-l'Aubois début juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce 30 juin, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 15% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 23,93% des voix dans la localité. Une poussée à affiner enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 10 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Jouet-sur-l'Aubois Difficile de trouver une ligne claire dans cette avalanche de résultats. Mais quelques lignes directrices se dégagent… Alors qu'à l'échelle nationale, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà récupéré 10 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse dépasser les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Jouet-sur-l'Aubois le 9 juin ? Se pencher sur la dernière expérience électorale semble aussi pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, a remporté les élections européennes à Jouet-sur-l'Aubois. L'extrême droite a convaincu 49,91% des voix, devant Valérie Hayer à 11,76% et Raphaël Glucksmann à 8,54%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Jouet-sur-l'Aubois lors de la dernière présidentielle L'élection suprême est sans doute la clé pour évaluer une tendance politique locale. La présidentielle avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La cheffe du parti d'extrême droite terminait à 38,1% au 1er round contre 20,55% pour Emmanuel Macron et 15,79% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 5,39% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'imposait finalement au 2e round dans la commune avec 61,26%, devant Emmanuel Macron à 38,74%.

12:32 - Nouvelle avance pour le RN à Jouet-sur-l'Aubois ? Le résultat du plus récent scrutin législatif est un indice clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un excellent score pour le Rassemblement national à Jouet-sur-l'Aubois. C'est en effet Thibaut de la Tocnaye qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 34,15% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Cher. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 53,78%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,22%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Jouet-sur-l'Aubois Comment les électeurs de Jouet-sur-l'Aubois peuvent-ils impacter le résultat des législatives ? Avec 28% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 12,18%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (80,76%) met en relief l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (68,71%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 500 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,43%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,61%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Jouet-sur-l'Aubois mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,75% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Jouet-sur-l'Aubois : la mobilisation des habitants aux législatives À Jouet-sur-l'Aubois (18320), la participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues des législatives. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,58% au premier tour et seulement 43,89% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Jouet-sur-l'Aubois ? Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 73,52% dans la commune. Le taux de participation était de 75,16% au premier tour, soit 823 personnes.