Résultat des législatives à la Caillère-Saint-Hilaire : l'élection 2024 en direct

14:32 - Emmanuel Macron en tête à la Caillère-Saint-Hilaire lors de la dernière présidentielle

Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la référence pour évaluer une préférence politique locale. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 30,23% contre 34,15% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 12,09% et 6,37% des suffrages. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 42,44% contre 57,56%.