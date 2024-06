Résultat des législatives à la Chaize-Giraud : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Quels résultats pour les européennes à la Chaize-Giraud le 9 juin ? Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, l'a emporté aux européennes à la Chaize-Giraud. L'extrême droite glanait 37,99% des votes, soit 155 voix, devant Valérie Hayer à 17,16% et Raphaël Glucksmann à 14,95%.

14:32 - 33,44% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à la Chaize-Giraud Chose rare : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un score plus élevé aux législatives 2022 à la Chaize-Giraud que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. La candidate avait rassemblé 29,34% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 33,44%, suivi donc de Marine Le Pen avec 29,34% et Jean-Luc Mélenchon avec 12,3%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 43,62% contre 56,38%).

12:32 - Quel score à la Chaize-Giraud pour la majorité ce soir ? Le résultat obtenu par la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour va être le déterminant pour ces législatives à l'échelle locale. Il y a deux ans, lors des législatives à la Chaize-Giraud, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 31,11% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 35,56% pour Stéphane Buchou (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche (53,71%). Stéphane Buchou remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de la Chaize-Giraud façonne les résultats électoraux ? À la Chaize-Giraud, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les élections législatives. Avec 27% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,97%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (32,34%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 415 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,65%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,49%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 26,64%, comme à la Chaize-Giraud, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - Participation aux dernières législatives à la Chaize-Giraud : un regard approfondi À la Chaize-Giraud, l'un des critères importants des législatives sera incontestablement le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,73% au premier tour. Au deuxième tour, 47,4% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 781 personnes en âge de voter au sein de la localité, 83,48% avaient participé au vote. La participation était de 82,48% au deuxième tour, c'est-à-dire 645 personnes. Les jeunes générations expriment généralement une désaffection pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives ?