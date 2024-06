En direct

19:50 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la Nupes dissoute à la Ferté-Alais ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son score basculer vers le Front populaire ce dimanche ? La liste portée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 11,92% à la Ferté-Alais il y a quelques jours. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 26% sur place. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à la Ferté-Alais, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 23,8% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 11 points à la Ferté-Alais Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau de la France, les résultats de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale apparaît décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 11 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 33% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 37,13% à la Ferté-Alais il y a trois semaines Une autre élection, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il faut aussi observer avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un événement historique. C'est en effet la liste Bardella qui a fini première des élections européennes il y a trois semaines à la Ferté-Alais, avec 37,13% des votes exprimés (486 voix) devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 12,45%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 11,92%.

14:32 - La Ferté-Alais avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la référence pour tenter de dégager une tendance politique locale. Marine Le Pen avait énormément séduit à la Ferté-Alais lors de l'élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 25,66% des électeurs dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,08% et 22,14% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 7,82% des voix. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,74% contre 52,26%.

12:32 - Quel verdict pour le Rassemblement national ce dimanche à la Ferté-Alais ? Les législatives avaient abouti à un très bon résultat pour le RN à la Ferté-Alais. On retrouvait en effet Nathalie Da Conceicao Carvalho en tête au premier tour, avec 25,43% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de l'Essonne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 51,99%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,01%.

11:02 - Analyse démographique des législatives à la Ferté-Alais Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers La Ferté-Alais, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 3 649 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 297 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 17,89% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 21,03% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 202 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 799 € par an, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. Pour conclure, La Ferté-Alais incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux législatives à la Ferté-Alais ? À la Ferté-Alais (91590), l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 sera indéniablement l'abstention. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,81% au premier tour et seulement 53,57% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à la Ferté-Alais ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 25,75% des personnes en âge de voter dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 30,85% au second tour. L'inflation dans le pays, cumulée avec les craintes engendrées par la guerre au Moyen-Orient, seraient par exemple en mesure de pousser les habitants de la Ferté-Alais à s'intéresser plus fortement à l'élection.