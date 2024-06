En direct

19:49 - Un vote de gauche estimé entre 19% et 22% à la Guerche-sur-l'Aubois pour ces législatives La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré sa percée lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? Le jour du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 22,86% des suffrages dans la localité. La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 11,47% à la Guerche-sur-l'Aubois pour les élections continentales. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 4,93% de Manon Aubry (LFI), les 1,43% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,85% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total de 19% cette fois.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 11 points à la Guerche-sur-l'Aubois Difficile de trouver une logique politique dans tous ces résultats. Mais des indices se dégagent… Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN ont culminé à plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le parti a en effet déjà récupéré 11 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN termine à près de 41% voire plus à la Guerche-sur-l'Aubois ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance de Bardella à la Guerche-sur-l'Aubois au début du mois Un autre scrutin bien plus récent est venu bouleverser l'équilibre établi il y a deux ans. 49,37% des voix se sont en effet portées vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à la Guerche-sur-l'Aubois, face à Raphaël Glucksmann à 11,47% et Valérie Hayer à 11,29%. Le mouvement d'extrême droite l'a emporté avec 551 votants de la Guerche-sur-l'Aubois.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à la Guerche-sur-l'Aubois lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait fini première avec 36,74% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à la Guerche-sur-l'Aubois. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,44% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,42%. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 5,79% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'imposait finalement au deuxième round dans la ville avec 58,61%, devant Emmanuel Macron à 41,39%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des dernières législatives à la Guerche-sur-l'Aubois Le résultat en faveur du RN sera une des clés à l'échelle locale pour cette élection législative 2024. Le RN réalisait un très gros départ à la Guerche-sur-l'Aubois il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Thibaut de la Tocnaye qui arrivait en pôle position au premier tour avec 33,96% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription du Cher. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 56,88%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,12%.

11:02 - Démographie et politique à la Guerche-sur-l'Aubois, un lien étroit Dans les rues de la Guerche-sur-l'Aubois, les élections sont en cours. Avec une population de 3 162 habitants répartis dans 1 930 logements, cette localité présente une densité de 63 habitants/km². Ses 149 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la localité, 27% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 34,6% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 41,16% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,85%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 21 743 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. Ainsi, à la Guerche-sur-l'Aubois, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

09:32 - La mobilisation des habitants aux élections législatives à la Guerche-sur-l'Aubois L'un des critères principaux du scrutin législatif 2024 sera sans aucun doute le taux de participation à la Guerche-sur-l'Aubois (18150). L'inflation dans le pays qui pèse sur le budget des Français cumulée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, sont susceptibles de renforcer l'engagement civique des habitants de la Guerche-sur-l'Aubois. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 416 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 27,19% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 28,97% au premier tour. En comparaison, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,62% au premier tour et seulement 56,08% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à la Guerche-sur-l'Aubois ? Quel député se substituera à Thibaut de la Tocnaye dans la 3ème circonscription du Cher ?