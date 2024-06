Résultat des législatives à la Tardière : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ce dimanche 30 juin sera peut être plus proche encore du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 29,85% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Terval, face à Valérie Hayer à 23,68% et François-Xavier Bellamy à 14,99%. Le RN a attiré ainsi 237 électeurs de Terval.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Terval au premier tour de la dernière présidentielle

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Terval lors du premier tour de la présidentielle avec 40,15%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 25,88%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 10,28% et 5,32% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 34,36% contre 65,64%.