En direct

19:38 - Quels sont les scénarios de reports pour le vote Nupes à Levet ? L'autre source de doute qui enveloppe ces législatives sera celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire. Lors du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 19,62% des votes dans la commune. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment atteint 10,5% à Levet début juin. Un chiffre qui devrait croître ce soir, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 17% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 15 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Levet Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 15 points à Levet entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 33% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 42,18% pour Jordan Bardella à Levet le 9 juin Le score de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen 2024 à Levet, avec 42,18% des voix exprimées, soit 221 voix, devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 16,98%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 10,5%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Levet lors de la présidentielle 2022 C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Levet lors du premier tour de la présidentielle avec 31,58%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 28,24%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 11,81% et 8,6% des suffrages. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 48,84% contre 51,16%.

12:32 - La majorité en tête au premier tour des dernières législatives à Levet Le score obtenu par le Rassemblement national sera l'observation majeure pour cette élection du Parlement à l'échelle locale, comme au niveau national. Il y a deux ans, lors des législatives à Levet, le RN finissait à la deuxième place, 25,95% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 39,24% pour Loïc Kervran (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (55,78%). Loïc Kervran s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Levet Dans les rues de Levet, le scrutin est en cours. Avec ses 1 371 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 69 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (15,81%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, dont 35,22% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 38,1% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 187,24 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. À Levet, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Les élections législatives à Levet sont lancées L'abstention sera l'une des clés de ces législatives 2024 à Levet. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,6% au premier tour. Au deuxième tour, 45,65% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Levet ? En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 078 personnes en âge de voter au sein de la ville, 74,07% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 73,38% au premier tour, ce qui représentait 791 personnes. Les habitants des communes de petite taille votent habituellement plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ?