19:38 - La gauche aussi dans les favoris à Lignières pour ces législatives ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, devrait en attirer une partie. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann avait cumulé 9,31% à Lignières pour ces élections continentales. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle d'Europe Ecologie et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 16% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Lignières, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 15,76% des votes dans la localité. Un score à compléter enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 12 points à Lignières Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà progressé de 12 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN termine à près de 38% ou plus à Lignières ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 44,64% à Lignières au début du mois Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'est imposée aux élections européennes 2024 à Lignières. Le bulletin a séduit 44,64% des suffrages, soit 254 voix, face à Valérie Hayer à 9,31% et Raphaël Glucksmann à 9,31%.

14:32 - 30,4% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Lignières Chose rare : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un score plus élevé aux législatives il y a deux ans à Lignières que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. La candidate avait accumulé 30,4% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 26,78% et 16,43%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 49,39% contre 50,61%).

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au bloc Ensemble la dernière fois La fraction d'électeurs en faveur de la formation menée par Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur pour ces élections législatives localement. Aux législatives en 2022 à Lignières, le RN se plaçait à la deuxième place, 30,8% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 32,97% pour Loïc Kervran (LREM) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche (56,21%). Loïc Kervran s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Élections législatives à Lignières : impact de la démographie et de l'économie locale Quel impact auront les habitants de Lignières sur le résultat des élections législatives ? Avec 32,76% de population active et une densité de population de 62 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 13,0% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (39,05%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 571 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,44%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (11,01%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 18,55%, comme à Lignières, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

09:32 - La participation aux élections législatives à Lignières (18160) L'un des facteurs déterminants des législatives 2024 sera sans aucun doute le niveau de participation à Lignières (18160). Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 54,33% au premier tour et seulement 53,0% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Lignières ? En proportion, au niveau de la France, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, 77,13% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 75,24% au premier tour, ce qui représentait 793 personnes.