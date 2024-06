En direct

19:49 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Maisse convoité La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, pourrait en attirer une partie. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann avait atteint 9,81% à Maisse pour ces élections continentales. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 7,79% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,03% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,92% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 20% sur place. La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Maisse, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 22,31% des votes dans la commune. Une somme à affiner enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,68% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,5% pour Yannick Jadot, 1,4% pour Fabien Roussel et 0,49% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 12 points à Maisse Difficile de mettre en perspective cette avalanche de résultats. Mais quelques lignes directrices se dégagent… Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 12 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN arrive à près de 38% ou plus à Maisse ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 46,11% pour le RN à Maisse le 9 juin dernier Un autre scrutin bien plus proche est venu dézinguer l'équilibre trouvé il y a deux ans. Le 9 juin en effet, à Maisse, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a pris la première place, cumulant 46,11% des voix contre Valérie Hayer à 10,11% et Raphaël Glucksmann à 9,81%.

14:32 - 34,5% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Maisse Le scrutin présidentiel est sans doute la principale clé pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 34,5% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Maisse. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,04% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,68%. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 8,33% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'imposait finalement au 2e round dans la commune avec 58,29%, devant Emmanuel Macron à 41,71%.

12:32 - Quel verdict à Maisse pour le Rassemblement national au premier tour ? Le résultat des élections législatives au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Le RN réalisait un excellent départ à Maisse en 2022 lors des législatives. On retrouvait en effet Nathalie Da Conceicao Carvalho au sommet au premier tour, avec 30,22% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de l'Essonne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 59,23%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,77%.

11:02 - Dynamique électorale à Maisse : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Maisse comme partout. Avec ses 2 802 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 214 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (80,49%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Avec 151 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 6,76%, Maisse se classe comme un exemple de multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 8,9%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2444,53 € par mois. À Maisse, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est le moment de voter à Maisse pour les élections législatives Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Maisse ? Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 44,46% au premier tour. Au deuxième tour, 43,89% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Maisse ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle atteignait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 74,86% au sein de la ville, à comparer avec un taux de participation de 71,83% au deuxième tour, soit 1 395 personnes.