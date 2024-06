En direct

19:48 - Stabilité pour la gauche depuis les dernières législatives à Meynes Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est un nouvel attelage qui s'avance en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 21% des voix dans la localité. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 9,3% à Meynes pour les élections continentales. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry (8,1%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (2,67%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,67%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant encore autour des 21% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national a solidement gagné du terrain à Meynes Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais quelques grandes lignes se distinguent… L'avancée du RN, qui se monte déjà à 14 points à Meynes entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à près de 48% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Meynes sous le charme de Bardella aux européennes Une élection très récente a bouleversé l'équilibre certes fragile établi en 2022. Si on se penche sur le détail, 565 votants de Meynes ont en effet préféré le Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, glanait 52,03% des votes devant Raphaël Glucksmann à 9,3% et Valérie Hayer à 8,75%.

14:32 - 37,52% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Meynes La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Performance notable : le Rassemblement national avait réalisé au premier tour plus de voix aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République, puisqu'elle avait engrangé 37,52% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 19,02% et 17,57%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 61,29% contre 38,71%).

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant au premier tour Analyser le scrutin législatif le plus récent semble parfaitement sensé au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Les législatives 2022 avaient donné un joli départ pour le RN à Meynes. Dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription du Gard, c'est Pascale Bordes qui s'imposait au premier tour avec 40,33%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 58,55%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,45%.

11:02 - Meynes : législatives et dynamiques démographiques Dans la ville de Meynes, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 147 habitants/km² et 43,11% de population active, ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de chômage à 14,73% peut agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (83,95%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 924 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,84%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,8%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Meynes mettent en avant une diversité de qualifications, avec 31,85% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Meynes pour les législatives La participation constituera indéniablement l'une des clés du scrutin législatif 2024 à Meynes. Les populations des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ? Au premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 83,29% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 81,59% au second tour, c'est-à-dire 1 507 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,7% au premier tour et seulement 49,17% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Meynes ? Quel député détrônera Pascale Bordes dans la 3ème circonscription du Gard ?