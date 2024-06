En direct

19:50 - Qui vont élire les supporters de la gauche à Milly-la-Forêt ? La Nupes, qui est déjà morte, va-t-elle voir son score aller directement vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann avait glané 11,88% à Milly-la-Forêt début juin. Un score qui devrait s'améliorer ce 30 juin, puisque l'alliance remise en place peut théoriquement atteindre 24% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Milly-la-Forêt, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 22,82% des votes dans la commune. Une performance à compléter enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Progression fulgurante du RN à Milly-la-Forêt Que peut-on tirer de l'ensemble de ces données ? La progression du RN, qui se monte déjà à 11 points à Milly-la-Forêt entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 27% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score du Rassemblement national dans la moyenne à Milly-la-Forêt le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme indispensable au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Si on se penche sur le détail, 707 électeurs de Milly-la-Forêt ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste, qui avait comme guide Jordan Bardella, séduisait ainsi 34,56% des voix face à Valérie Hayer à 16,03% et Raphaël Glucksmann à 11,88%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de l'élection présidentielle à Milly-la-Forêt ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Milly-la-Forêt lors du premier tour de la présidentielle avec 28,21%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 23,97%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 17,88% et 8,3% des suffrages. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 43,18% contre 56,82%.

12:32 - La majorité s'en sortait bien au premier tour des législatives 2022 à Milly-la-Forêt Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un enseignement clé au moment des élections qui se jouent. En 2022, aux législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Milly-la-Forêt, obtenant 19,97% des votes sur place, contre 24,74% pour Naïma Sifer (Ensemble !). Il revenait en revanche en force au second tour, avec 55,02%, contre 44,98% pour le binôme Nupes.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Milly-la-Forêt Comment la population de Milly-la-Forêt peut-elle impacter le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 139 habitants/km² et un taux de chômage de 8,87%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (23,06%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 854 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (15,84%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,13%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Milly-la-Forêt mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,18% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Milly-la-Forêt À Milly-la-Forêt (91490), le taux d'abstention constituera indiscutablement un critère important de ce scrutin législatif. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,57% au premier tour et seulement 50,03% au second tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 3 591 personnes en âge de voter au sein de la localité, 76,26% avaient participé au vote. La participation était de 78,28% au premier tour, ce qui représentait 2 811 personnes.