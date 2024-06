En direct

19:47 - Sur quel candidat vont se rabattre les supporters de la Nupes disparue à Nomexy ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, est un saut dans le vide. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Nomexy, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 17,55% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 7,85% à Nomexy. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 15% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (6,83%), de Marie Toussaint (2,18%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (0,73%).

18:42 - Une évolution impressionnante du RN à Nomexy en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau du pays, les résultats de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà glané 14 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 57,41% bien au-dessus de la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Nomexy le 9 juin Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît aussi comme logique au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. 57,41% des suffrages se sont en effet dirigés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Nomexy, face à Raphaël Glucksmann à 7,85% et Valérie Hayer à 6,98%. Le mouvement d'extrême droite réunissait ainsi 395 votants de Nomexy.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Nomexy lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait fini première avec 39,94% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Nomexy. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,11% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,25%. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 4,58% des voix. Rebelotte au deuxième tour face à Macron avec une cheffe du RN à 64,12% contre 35,88%.

12:32 - Quel score à Nomexy pour le Rassemblement national ce dimanche soir ? Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin législatif semble logique au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Les législatives 2022 avaient abouti à un beau départ pour le RN à Nomexy. On retrouvait en effet Emmie Moons en tête au premier tour, avec 31,86% dans la cité, qui votait pour la 1ère circonscription des Vosges. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Stéphane Viry (Les Républicains) chez les électeurs avec 53,20%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Nomexy : ce qu'il faut retenir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Nomexy, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 951 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 101 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 570 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (24,88%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 31,8% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 459 euros par an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,69%, synonyme d'une situation économique instable. Nomexy manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en mutation.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Nomexy Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des élections passées. Début juin, lors des élections européennes, 46,03% des personnes en âge de participer à une élection à Nomexy avaient pris part au scrutin, contre une participation de 45,18% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 38,58% au premier tour et seulement 37,74% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 566 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 69,54% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 71,46% au second tour, c'est-à-dire 1 119 personnes.