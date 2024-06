Résultat des législatives à Oizé : l'élection 2024 en direct

17:23 - Un séisme aussi à Oizé début juin ?

Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. Le résultat de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Oizé, avec 46,89%, soit 211 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique doublait alors Raphaël Glucksmann à 9,33% et Valérie Hayer à 7,33%.