19:47 - Un vote de gauche estimé entre 27% et 28% à Saclas pour ces législatives La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, reste un mystère. A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 12,73% à Saclas. Mais la gauche vise bien mieux à l'issue du scrutin du jour, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 27% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Saclas, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 28,29% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - La progression inédite de l'extrême droite à Saclas Que retenir de cette combinaison de scores ? Alors qu'au niveau de la France, les résultats de Jordan Bardella ont atteint plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà glané 10 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du RN à Saclas début juin Le résultat de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections il y a quelques jours va résonner encore plus fort dans les têtes au moment de ce nouveau scrutin. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Saclas, avec 40,95%. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Raphaël Glucksmann à 12,73% et Manon Aubry à 9,36%.

14:32 - Saclas avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection suprême est probablement la meilleure loupe pour évaluer une tendance politique locale. La présidentielle avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans à Saclas. Marine Le Pen cumulait déjà 32,18% au 1er tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 19,55% et 18,99% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 7,6% des voix pour sa part. La patronne du RN s'imposait finalement au 2e round dans la ville avec 56,47%, devant Emmanuel Macron à 43,53%.

12:32 - À Saclas, les résultats des dernières législatives aussi valables aujourd'hui ? Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent est d'une logique implacable au moment du rendez-vous électoral du jour. Lors des dernières législatives à Saclas, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 26,33% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 28,29% pour Mathieu Hillaire (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au tour suivant, il rassemblait pourtant 52,95% des voix, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (47,05%). C'est ainsi Nathalie Da Conceicao Carvalho chez les lepénistes qui arrivait premier au finish.

11:02 - Les défis socio-économiques de Saclas et leurs implications électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saclas montrent des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de 32% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,3%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (17,59%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 575 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,13%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,68%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saclas mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,0% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Taux de participation lors des dernières élections législatives à Saclas : les chiffres clés La participation sera sans aucun doute l'une des clés des législatives à Saclas (91690). En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 75,64% des électeurs inscrits dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 78,27% au premier tour, c'est-à-dire 915 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,61% au premier tour et seulement 45,39% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saclas ? La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des ménages pourrait potentiellement ramener les électeurs de Saclas dans les isoloirs.