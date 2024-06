Résultat des législatives à Saint-Aubin-Celloville : l'élection 2024 en direct

17:23 - Un avantage de Bardella à Saint-Aubin-Celloville il y a trois semaines

Consulter des résultats plus récents nous semble aussi pertinent au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Saint-Aubin-Celloville, avec 43,11%. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 12,99% et Raphaël Glucksmann à 11,22%.