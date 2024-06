Résultat des législatives à Saint-Hilaire-de-Riez : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Front populaire pourrait se situer entre 18% et 20% à Saint-Hilaire-de-Riez lors de ce premier tour La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, avance dans le brouillard. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Saint-Hilaire-de-Riez, le binôme Nupes avait en effet accumulé 18,44% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,92% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,14% pour Yannick Jadot, 2,48% pour Fabien Roussel et 1,37% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 12,78% à Saint-Hilaire-de-Riez pour les élections continentales. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle d'Europe Ecologie et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Autrement dit un total de 20% sur place.

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 8 points à Saint-Hilaire-de-Riez Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été grattés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera à près de 31% ou plus à Saint-Hilaire-de-Riez ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Saint-Hilaire-de-Riez au début du mois Les résultats de ces législatives pourraient encore plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste Rassemblement national portée par Bardella qui s'est affichée en tête des élections du Parlement européen il y a trois semaines à Saint-Hilaire-de-Riez, avec 34,75% des suffrages exprimés devant la liste portée par Valérie Hayer avec 20,89%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 12,78%.

14:32 - À Saint-Hilaire-de-Riez, le résultat de la présidentielle encore bien ancré Le choix du président de la République est probablement la meilleure loupe pour appréhender au mieux une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Hilaire-de-Riez lors du premier tour de la présidentielle avec 33,59%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 24,24%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 13,92% et 8,15% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 41,52% contre 58,48%.

12:32 - Des législatives favorables pour le clan macroniste il y a deux ans Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Hilaire-de-Riez, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 23,03% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 36,44% pour Stéphane Buchou (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM avec 60,43%. Stéphane Buchou conservait donc son avance sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Saint-Hilaire-de-Riez : une analyse socio-démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Saint-Hilaire-de-Riez foisonne de diversité et d'activités. Dotée de 17 966 logements pour 12 682 habitants, la densité de la ville est de 229 habitants par km². Avec 861 entreprises, Saint-Hilaire-de-Riez se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 19% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 17,01% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 57,48% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,24%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2148,48 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Finalement, Saint-Hilaire-de-Riez incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à Saint-Hilaire-de-Riez ? Comment votent généralement les citoyens de cette commune ? Au moment des dernières élections européennes, 44,51% des électeurs de Saint-Hilaire-de-Riez avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 45,05% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,1% au premier tour. Au deuxième tour, 51,36% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 23,16% dans la commune, contre une abstention de 22,75% au premier tour.