Résultat des législatives à Saint-Michel-le-Cloucq : l'élection 2024 en direct

16:32 - Saint-Michel-le-Cloucq dans la moyenne nationale concernant le RN au début du mois Ce qu'ont dit les élections il y a quelques semaines est majeur. Consulter des résultats aussi récents apparaît donc comme d'autant plus sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 167 électeurs de Saint-Michel-le-Cloucq ont en effet choisi la liste RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste de Jordan Bardella a séduit 31,45% des votes devant Valérie Hayer à 25,42% et Raphaël Glucksmann à 13,18%.

14:32 - Quel a été le dénouement de l'élection présidentielle 2022 à Saint-Michel-le-Cloucq ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Michel-le-Cloucq lors du premier tour de la présidentielle avec 32,19%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 23,65%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 17,74% et 5,78% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 39,44% contre 60,56%.

12:32 - Quel résultat à Saint-Michel-le-Cloucq pour Ensemble ce dimanche ? Au premier tour des élections législatives 2022, Saint-Michel-le-Cloucq, couverte par la 5ème circonscription de la Vendée, verra le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle s'imposer avec 49,32%, alors que le RN restera derrière à 14,95%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle (69,27% contre 30,73% pour le RN). Pierre Henriet remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Saint-Michel-le-Cloucq aux législatives Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Michel-le-Cloucq mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'affecter le résultat des législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 28% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,62%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (83,59%) met en relief le poids des questions de logement et d'urbanisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (84,51%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 528 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,59%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (9,61%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Michel-le-Cloucq mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,84% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - Abstention aux dernières élections législatives à Saint-Michel-le-Cloucq : un aperçu détaillé Comment votent le plus souvent les citoyens de cette localité ? Il y a quelques semaines, lors des précédentes européennes, sur les 1 000 inscrits sur les listes électorales à Saint-Michel-le-Cloucq, 44,4% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 40,84% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,01% au premier tour et seulement 52,04% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.