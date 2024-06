Résultat des législatives à Saint-Pierre-du-Chemin : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Le RN dans sa moyenne nationale à Saint-Pierre-du-Chemin le 9 juin Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme d'autant plus avisé au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. 34,93% des voix se sont en effet tournées vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Saint-Pierre-du-Chemin, face à Valérie Hayer à 18,26% et François-Xavier Bellamy à 12,79%. Le mouvement nationaliste a dominé le scrutin avec pas moins de 153 électeurs de Saint-Pierre-du-Chemin.

14:32 - 35,77% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Saint-Pierre-du-Chemin Saint-Pierre-du-Chemin avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 30,19%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 35,77% des votes. Saint-Pierre-du-Chemin n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 8,87% et 5,15% des suffrages. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 43,17% contre 56,83%.

12:32 - Quel verdict à Saint-Pierre-du-Chemin pour le bloc présidentiel au premier tour ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella à ces élections législatives2024 sera très commenté. Aux législatives en 2022 à Saint-Pierre-du-Chemin, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 19,12% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 47,79% pour Pierre Henriet (La République en Marche) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (64,69%). Pierre Henriet s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Saint-Pierre-du-Chemin et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans les rues de Saint-Pierre-du-Chemin, les élections sont en cours. Dotée de 670 logements pour 1 327 habitants, la densité de la commune est de 45 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 63 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 791 foyers fiscaux. Dans le bourg, 28% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 14,29% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 29,44% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 55,22% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 600,71 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Saint-Pierre-du-Chemin contribue à édifier l'avenir de la France.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Saint-Pierre-du-Chemin : la participation en question L'une des grandes inconnues des législatives sera sans aucun doute la participation à Saint-Pierre-du-Chemin (85120). Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,51% au premier tour. Au deuxième tour, 42,31% des électeurs se sont déplacés. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 77,42% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 77,74% au second tour, ce qui représentait 723 personnes.