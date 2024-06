Résultat des législatives à Saint-Révérend : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Le Rassemblement national à 47,17% à Saint-Révérend début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus que jamais avisé au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, l'a emporté aux européennes à Saint-Révérend. Le bulletin cumulait 47,17% des votes, contre Valérie Hayer à 15,31% et Raphaël Glucksmann à 7,2%.

14:32 - Saint-Révérend avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du président de la République est certainement la référence pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à Saint-Révérend à l'issue de la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 38,14% des suffrages dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 28,14% et 12,27% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 6,19% des suffrages. La cheffe du RN s'imposait finalement au deuxième round dans la commune avec 54,63%, devant Emmanuel Macron à 45,37%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Saint-Révérend A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella à ces élections législatives2024 sera très observé. Lors des dernières législatives, le RN arrivait en première position à Saint-Révérend. C'est en effet Corinne Fillet qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 34,32% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de la Vendée. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 53,32%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,68%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Révérend La démographie et la situation socio-économique de Saint-Révérend déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec 46,11% de population active et une densité de population de 89 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 8,37% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de mesures sur l'emploi. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (23,64%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 587 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,22%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,92%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,47%, comme à Saint-Révérend, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Saint-Révérend L'étude des précédentes élections est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, 52,69% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Révérend (Vendée) s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 50,09% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,0% au premier tour et seulement 45,13% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c’était moins qu’en 2017.