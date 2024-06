En direct

19:49 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Sancoins ? La Nupes, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Sancoins, le binôme Nupes avait en effet enregistré 16,67% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 9,44% à Sancoins. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant encore autour des 16% sur place.

18:42 - Des législatives qui s'annoncent bien pour le Rassemblement national à Sancoins Que tirer des résultats des derniers scrutins ? Le Rassemblement national pourrait se trouver pas loin de 40% à Sancoins lors du premier tour de ces législatives si la tendance prédite par les européennes du 9 juin se répercute localement. Le Rassemblement national est même crédité d'environ 33% des voix dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la localité.

15:31 - Au début du mois, la piqure de rappel de Bardella à Sancoins Le résultat de ces législatives va certainement plus s'approcher de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a dominé les élections du Parlement européen 2024 à Sancoins. L'extrême droite a convaincu 43,64% des votes, soit 439 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 9,94% et Raphaël Glucksmann à 9,44%.

14:32 - Quel candidat a remporté l'élection présidentielle il y a deux ans à Sancoins ? Point à retenir : le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives il y a deux ans à Sancoins que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. La candidate avait engrangé 34,68% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 25,83% et 11,82%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 56,54% contre 43,46%).

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Sancoins Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des élections législatives2024 sera très instructif. Les législatives 2022 avaient donné un excellent départ pour le RN à Sancoins. On retrouvait en effet Thibaut de la Tocnaye au sommet au premier tour, avec 35,98% dans la cité, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Cher. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 53,34%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,66%.

11:02 - Analyse socio-économique de Sancoins : perspectives électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Sancoins comme dans toute la France. Avec ses 2 930 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 177 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 988 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (61,62%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 37,2% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1922,6 €/mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 18,33%, révélant une situation économique mitigée. Sancoins manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en mouvement.

09:32 - Participation à Sancoins : les leçons des précédentes élections À Sancoins, l'une des clés des législatives sera sans aucun doute l'ampleur de l'abstention. La baisse du pouvoir d'achat est par exemple en mesure de modifier les décisions que prendront les citoyens de Sancoins. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 27,78% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux d'abstention de 26,88% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,55% au premier tour. Au second tour, 52,02% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel député se substituera à Thibaut de la Tocnaye dans la 3ème circonscription du Cher ?