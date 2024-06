En direct

19:49 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Toucy scruté La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) faisant déjà partie du passé, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment convaincus par le Nouveau Front populaire ? La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait obtenu 12,73% à Toucy il y a quelques jours. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 23% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du chef de file Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (6,06%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,72%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,75%). Au cours du premier tour des législatives il y a deux ans, à Toucy, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 22,06% des votes dans la commune. Une performance à compléter enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Victoire assurée Rassemblement national à Toucy pour les législatives 2024 Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN semble déjà solide à Toucy entre le score de Jordan Bardella en 2019 (36,33%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (40,76%), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs donnant plutôt au RN un score de 30 à 35% en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas très loin des 40% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le 9 juin, la petite démonstration du Rassemblement national à Toucy Regarder quelques jours en arrière semble d'autant plus avisé au moment de se préparer au scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur incontournable. 40,76% des votes se sont en effet portés vers la liste RN de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Toucy, contre Valérie Hayer à 13,76% et Raphaël Glucksmann à 12,73%. Le mouvement nationaliste a dominé le scrutin avec 397 habitants de Toucy passés par les bureaux de vote.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Toucy lors de l'élection présidentielle L'élection à la présidence de la République est incontestablement la référence pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Toucy au cours de la présidentielle avec pas moins de 33,09% des suffrages dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,35% et 16,18% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 7,17% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'imposait ensuite au deuxième round dans la commune avec 53,67%, devant Emmanuel Macron à 46,33%.

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Toucy Le nombre d'électeurs glanés par la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin pour cette législative à l'échelle locale. Le RN tirait son épingle du jeu à Toucy lors des législatives 2022. C'est en effet Daniel Grenon qui arrivait en pôle position au premier tour avec 27,11% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription de l'Yonne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 53,83%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,17%.

11:02 - Les données démographiques de Toucy révèlent les tendances électorales Comment la population de Toucy peut-elle affecter le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 78 hab par km² et 39,53% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 14,72% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2025,19 euros par mois, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (22,77%) et le nombre de résidences HLM (15,7% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Toucy mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 36,76% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Abstention à Toucy : que retenir des précédentes élections ? L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera immanquablement l'étendue de la participation à Toucy. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,95% au premier tour. Au second tour, 50,65% des électeurs ne se sont pas déplacés. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 830 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 23,99% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 26,56% au second tour. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les inquiétudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, sont notamment capables faire augmenter le pourcentage de participation à Toucy.