En direct

16:32 - Quel était le résultat des européennes à Triaize il y a trois semaines ? Les résultats de ces législatives pourraient encore plus s'approcher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Triaize, avec 44,89%. Le mouvement nationaliste a alors doublé Valérie Hayer à 11,64% et Raphaël Glucksmann à 10,45%.

14:32 - Triaize avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection suprême. L'élection présidentielle avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Triaize. Marine Le Pen engrangeait 34,72% au 1er round. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,62% et 17,28% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 4,94% des voix. La patronne du RN s'imposait enfin au second round dans la commune avec 52,31%, devant Emmanuel Macron à 47,69%.

12:32 - Quel verdict pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 à Triaize ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un indice clé au moment de l'élection du jour. Lors des dernières législatives à Triaize, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 31,89% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 33,16% pour Pierre Henriet (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 54,42%. Pierre Henriet s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Triaize : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Triaize comme partout. Avec ses 12,21% d'agriculteurs pour 1 036 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 60 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 310 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (69,02%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 43,8% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 60,65% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 299,46 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Triaize, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, se mêlent aux défis français.

09:32 - Participation aux élections législatives à Triaize : un aperçu détaillé À Triaize (85580), l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 sera incontestablement l'étendue de l'abstention. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 21,19% des votants de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 19,88% au second tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,86% au premier tour et seulement 52,34% au second tour. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des familles, cumulée avec les incertitudes engendrées par la guerre au Moyen-Orient, seraient susceptibles de renforcer l'engagement civique des habitants de Triaize.