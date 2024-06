En direct

19:50 - Les supporters de la gauche unie font envie Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui a émergé en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Trouy, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,57% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné au coude-à-coude avec la majorité par les sondeurs lors de ces élections législatives ? La liste Glucksmann a plus récemment glané 13,21% à Trouy pour le tour unique des européennes. Un score qui devrait s'améliorer ce dimanche soir, puisque l'union ripolinée peut théoriquement atteindre 25% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN a lourdement progressé à Trouy Difficile d'y voir clair dans tous ces scores. Mais des pistes apparaissent… Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN ont culminé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 14 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN arrive à près de 30% voire plus à Trouy ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Trouy le 9 juin dernier ? Ces résultats de la présidentielle et des législatives remontent à deux ans déjà. Si on se penche sur le détail, 686 électeurs de Trouy ont en effet choisi la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste de Jordan Bardella enregistrait ainsi 37% des votes face à Valérie Hayer à 15,48% et Raphaël Glucksmann à 13,21%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Trouy lors de la dernière présidentielle Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,69% contre 32,61% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 19,04% et 5,46% des voix. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 40,26% contre 59,74%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc Ensemble la dernière fois Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Trouy il y a deux ans, lors des législatives, avec 22,82% au premier tour, contre 36,89% pour Loïc Kervran (La République en Marche), Trouy étant partie intégrante de la 3ème circonscription du Cher. Trouy se tournera d'ailleurs encore vers Loïc Kervran au second tour, finalement à la première place localement avec 60,17%.

11:02 - Démographie et politique à Trouy, un lien étroit La démographie et la situation socio-économique de Trouy contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 30% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 5,05%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (85,85%) souligne le poids des problématiques relatives au logement et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (9,06%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 1 779 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,21%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,62%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Trouy mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,81% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Trouy Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des consultations démocratiques précédentes. Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, 56,39% des inscrits sur les listes électorales de Trouy (Cher) s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 55,65% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,43% au premier tour et seulement 49,88% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Trouy ? Lors du second tour de l'élection présidentielle, 79,25% des électeurs inscrits dans la commune avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 79,54% au premier tour, c'est-à-dire 2 698 personnes.