Résultat des législatives à Uriménil : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière peut sembler aussi indispensable au moment d'appréhender le scrutin des législatives. 50,09% des votes sont en effet tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Uriménil, contre Raphaël Glucksmann à 10,09% et François-Xavier Bellamy à 8,55%. Le mouvement eurosceptique a attiré ainsi 293 votants d'Uriménil.

14:32 - Uriménil avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle

Le choix de celui qui va présider la France est certainement la clé pour évaluer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait marqué beaucoup de points à Uriménil pendant la dernière présidentielle avec pas moins de 38,02% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,62% et 12,96% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 7,09% des voix pour sa part. Nouveau coup d'éclat de la candidate du RN au second tour face à Emmanuel Macron avec 57,53%.