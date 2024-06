Difficile d'y voir clair dans cette masse de données. Mais des tendances apparaissent… Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il est donc possible que le RN termine à près de 29% ou plus à Uxegney ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

L'élection du chef de l'Etat est probablement la principale clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. L'élection à la présidence de la République avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Uxegney. Marine Le Pen s'imposait avec 32,58% au 1er round contre 29,47% pour Emmanuel Macron et 14,11% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 5,56% des voix. Avec 47,87%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,13%.

Analyse socio-économique d'Uxegney : perspectives électorales

Dans la commune d'Uxegney, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 31% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,39%. De plus, le taux de ménages propriétaires (85,09%) met en avant le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (6,88%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1 013 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,60%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,88%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Uxegney mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,97% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.