Résultat des législatives à Uzemain : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le tout dernier test électoral semble d'autant plus logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le verdict qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. Si on se penche sur le détail, 207 électeurs d'Uzemain se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste, dirigée par Jordan Bardella, glanait ainsi 43,58% des votes face à Valérie Hayer à 14,74% et Raphaël Glucksmann à 7,37%.

La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans les choix faits lors de la présidentielle. L'élection à la présidence de la République avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Marine Le Pen glanait 32,7% au 1er round contre 27,42% pour Emmanuel Macron et 15,25% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 7,77% des voix. La candidate du RN s'imposait ensuite au 2e round dans la commune avec 50,62%, devant Emmanuel Macron à 49,38%.

11:02 - Dynamique électorale à Uzemain : une analyse socio-démographique

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Uzemain comme partout en France. Dotée de 556 logements pour 1 045 habitants, la densité de la ville est de 39 habitants/km². Ses 60 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 332 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 17,79% des résidents sont des enfants, et 29,04% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 45,19% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, 39,16% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 169,71 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. Pour conclure, à Uzemain, les problématiques locales se mêlent aux défis français.