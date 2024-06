Résultat des législatives à Valserhône : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le résultat de la Nupes aux dernières élections à Valserhône fait envie La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, avance sans garantie. Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 10,7% à Valserhône. Mais ce sont 30% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (15,36%), de l'EELV Marie Toussaint (4,54%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,84%). Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Valserhône, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 27,29% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné comme très proche de la majorité par les sondeurs ?

18:42 - 8 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Valserhône Difficile de trouver un sens à cette avalanche de chiffres. Mais des tendances se dégagent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. On ne peut donc pas exclure que le RN termine à près de 28% à Valserhône ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score de Bardella dans la moyenne à Valserhône au début du mois Le verdict qui a été établi lors des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les esprits au moment de ces législatives 2024. Dans le détail, 1429 habitants de Valserhône passés par les bureaux de vote ont en effet préféré la liste RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste de Jordan Bardella a glané ainsi 34,68% des suffrages face à Manon Aubry à 15,36% et Raphaël Glucksmann à 10,7%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon devançait Macron et Le Pen à Valserhône au premier tour de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans le résultat de l'élection du président de la République. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 23,69% contre 27,35% pour Jean-Luc Mélenchon. L'échec était plus fort encore pour Emmanuel Macron et Éric Zemmour, avec 21,32% et 7,86% des voix. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 44,99% contre 55,01%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Valserhône ? Lors des élections législatives 2022, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Valserhône, grattant 20,09% des voix sur place, contre 27,29% pour Christian Jolie (Nupes). Il n'y arrivera pas plus au second tour, le parti voyant également le binôme LFI-PS-PC-EELV remporter le scrutin.

11:02 - Valserhône : élections législatives et dynamiques démographiques La composition démographique et la situation socio-économique de Valserhône façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Dans l'agglomération, 19,98% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 20,66% de plus de 60 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (72,85%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 3 703 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 15,39% et d'une population immigrée de 20,64% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Valserhône mettent en relief une diversité de qualifications, avec 33,37% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Les élections législatives à Valserhône sont lancées À Valserhône (01200), le niveau d'abstention sera incontestablement l'un des facteurs clés de ces élections législatives. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 38,76% au premier tour. Au deuxième tour, 35,31% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Valserhône ? Au second tour de la dernière présidentielle, 65,14% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 69,34% au premier tour, ce qui représentait 6 597 personnes. L'inflation dans le pays serait notamment en mesure de ramener les citoyens de Valserhône vers les urnes.