19:48 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Vert-le-Grand fait envie Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui se présente cette fois. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 9,42% à Vert-le-Grand. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 5,89% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,67% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,03% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total tournant autour des 21% sur place. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Vert-le-Grand, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 19,24% des votes dans la localité. Une percée à compléter enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,11% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,56% pour Yannick Jadot, 3,04% pour Fabien Roussel et 1,29% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le Rassemblement national a solidement séduit à Vert-le-Grand Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 15 points à Vert-le-Grand entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 30% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Vert-le-Grand le 9 juin ? Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral semble aussi sensé au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 357 habitants de Vert-le-Grand passés par les isoloirs ont en effet préféré la liste du RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella a enregistré 38,22% des voix contre Valérie Hayer à 13,7% et Raphaël Glucksmann à 9,42%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Vert-le-Grand lors de la présidentielle 2022 L'élection à la présidence de la République avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La leader de l'ancien FN l'emportait avec 25,93% au premier tour contre 24,11% pour Emmanuel Macron et 17,11% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 10,72% des suffrages pour sa part. Avec 46,72%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,28%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite au premier tour ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera scruté à la loupe localement pour ces élections des députés. Aux législatives en 2022 à Vert-le-Grand, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 22,41% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 22,78% pour Naïma Sifer (LREM) au premier tour. Au deuxième, il accumulait pourtant 61,62% des voix, devant les candidats LFI-PS-PC-EELV (38,38%). C'est donc Nathalie Da Conceicao Carvalho chez les frontistes qui l'emportait.

11:02 - Démographie et politique à Vert-le-Grand, un lien étroit Dans la ville de Vert-le-Grand, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 6,45% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux directives sur le travail. Avec une densité de population de 152 habitants par km² et 52,89% de population active, ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (12,71%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 845 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,90%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,63%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 7,44% à Vert-le-Grand, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Vert-le-Grand Comment votent d'ordinaire les habitants de cette commune ? Durant les européennes du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention s'élevait à 44,55% des inscrits sur les listes électorales de Vert-le-Grand (Essonne). Le taux d'abstention était de 48,83% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,21% au premier tour et seulement 52,48% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 737 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 21,82% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 25,43% au second tour.