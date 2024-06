En direct

19:50 - Au Coudray-Montceaux, quels pourraient être les reports des voix de gauche ? Une autre question qui entoure ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Nouveau Front populaire. Au cours du premier tour des législatives il y a deux ans, au Coudray-Montceaux, le binôme Nupes avait en effet glané 25,71% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 8,73% au Coudray-Montceaux le 9 juin. Mais la gauche pourrait être bien plus haut dans la soirée, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 27% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 11 points au Coudray-Montceaux Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 11 points au Coudray-Montceaux entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera à près de 30% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du Rassemblement national au Coudray-Montceaux début juin Regarder un peu moins loin en arrière apparaît aussi comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a fini première des européennes 2024 au Coudray-Montceaux. Le bulletin a glané 36,9% des suffrages, soit 621 voix dans la ville, contre Manon Aubry à 15,09% et Valérie Hayer à 13,07%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon au Coudray-Montceaux au premier tour de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Ce sont Emmanuel Macron avec 26,74% et Jean-Luc Mélenchon avec 24,72% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de l'élection du chef de l'Etat au Coudray-Montceaux. Celle qui fut finaliste à deux reprises au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 23,78% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 57,48% contre 42,52% pour Le Pen au second tour dans la localité.

12:32 - Les données des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 au Coudray-Montceaux ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera très commenté pour cette élection, au niveau local. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 au Coudray-Montceaux, comptant 20,28%des suffrages, alors que les candidats Nupes obtiendront 25,71% des voix. Il arrivait à s'imposer ai forceps au second tour, avec 52,41%, contre 47,59% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale.

11:02 - Dynamique électorale au Coudray-Montceaux : une analyse socio-démographique Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Le Coudray-Montceaux, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 4 814 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 331 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 586 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (83,36%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 318 personnes (6,59%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Parmi cette diversité sociale, 54,59% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 600,18 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. Au Coudray-Montceaux, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - Abstention au Coudray-Montceaux : les leçons des précédentes élections Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? Début juin, à l'occasion des élections européennes, sur les 3 264 personnes en âge de voter au Coudray-Montceaux, 47,33% étaient restées chez elles. L'abstention était de 51,07% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 55,61% au premier tour et seulement 55,89% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, 26,52% des électeurs dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 21,04% au premier tour.