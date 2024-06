En direct

19:49 - Quels sont les scénarios de reports du vote Nupes au Mérévillois ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son résultat se tourner vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? Raphaël Glucksmann avait cumulé 9,16% au Mérévillois le 9 juin. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 23% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (9,08%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,42%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,02%). Pour le premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé aussi 23,62% des bulletins dans la commune.

18:42 - L'extrême droite a vivement séduit au Mérévillois en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été grappillés par le RN sur place entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. On ne peut donc pas exclure que le RN puisse dépasser les 35% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes au Mérévillois le 9 juin ? Se retourner sur le tout dernier test électoral semble également pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut au Mérévillois, avec 40,61%, soit 523 voix dans la ville. Le RN devançait alors Valérie Hayer à 11,65% et Raphaël Glucksmann à 9,16%.

14:32 - Au Mérévillois, le résultat de la présidentielle encore bien ancré L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans le résultat de la présidentielle. La cité du Mérévillois avait servi un gros avantage à Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle de 2022. La patronne du RN finissait avec 28,5% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 21,61% et 20,06% des voix. Le Mérévillois n'avait qu'une quatrième place à offrir à Valérie Pécresse, avec 7,42% des voix. La candidate du RN s'imposait finalement au second round dans la commune avec 50,03%, devant Emmanuel Macron à 49,97%.

12:32 - Quel verdict au Mérévillois pour le RN au premier tour ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera une des clés localement pour cette élection 2024. Le RN se hissait en pôle position au Mérévillois lors des élections du Parlement il y a deux ans. On retrouvait en effet Nathalie Da Conceicao Carvalho devant ses concurrents au premier tour, avec 27,53% dans la ville, partie intégrante de la 2ème circonscription de l'Essonne. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 56,32%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,68%.

11:02 - Le Mérévillois : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Le Mérévillois, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 3 364 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 261 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (19,19%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. La présence de 141 résidents étrangers, soit 4,26% de la population, favorise son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,58%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2506,11 €/mois. En somme, Le Mérévillois incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Les élections législatives au Mérévillois (91660) sont lancées L'une des grandes inconnues des législatives sera sans aucun doute l'abstention au Mérévillois (91660). En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, 30,03% des électeurs habilités dans la localité avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 26,36% au premier tour. En proportion, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,87% au premier tour. Au second tour, 53,76% des citoyens ne se sont pas déplacés. Les études révèlent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives ?