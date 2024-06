En direct

19:47 - Que vont choisir les supporters de gauche aux Forges ? L'autre incertitude qui entoure ces législatives est celle du vote de gauche après la construction du Front populaire, un an après la rupture de la coalition de Mélenchon. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait glané 15,01% aux Forges début juin. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 24% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (4,76%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,55%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,9%). Pour le premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 18,92% des bulletins dans la localité.

18:42 - Vers une nouvelle surprise du RN aux législatives aux Forges ? Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après cette avalanche de résultats. Mais des pistes se distinguent… La progression du RN semble déjà forte aux Forges entre le score de Jordan Bardella en 2019 (23,98%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (30,87%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières offrant plutôt au RN une progression de 15 points par rapport à la dernière élection des députés en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 23% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Les Forges dans la moyenne française concernant le RN début juin Le résultat de ces législatives fera sans doute écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Il y a quelques semaines en effet, aux Forges, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, a pris la première place, avec 30,87% des suffrages face à Valérie Hayer à 16,38% et Raphaël Glucksmann à 15,01%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron aux Forges lors de la présidentielle 2022 Le choix de celui qui va présider la France est sans doute la clé pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 26,14% contre 34,05% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 16,55% et 5,44% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 41,16% contre 58,84%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 aux Forges ? Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune des Forges, grattant 15,8% des voix sur place, contre 43,14% pour Stéphane Viry (Les Républicains). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Les Républicains avec 25,75% contre 74,25% pour les vainqueurs. Stéphane Viry remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales aux Forges : ce qu'il faut retenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives aux Forges comme partout ailleurs. Dotée de 883 logements pour 1 792 habitants, la densité de la ville est de 267 habitants/km². Ses 114 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (9,17%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 46,8% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 8,28%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 47 067 euros/an. Les Forges incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en transition.

09:32 - Abstention aux dernières législatives aux Forges : les chiffres clés Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des précédentes élections ? Début juin, lors des élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 38,52% des inscrits sur les listes électorales des Forges. Le taux d'abstention était de 39,23% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,44% au premier tour et seulement 48,72% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention aux Forges pour les législatives ? Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au second tour, presque un record pour des élections législatives.