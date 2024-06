Résultat des législatives à Triaize : l'élection 2024 en direct

09:00 - Bureau de vote de Triaize : les horaires d'ouverture

Le bureau de vote de la commune de Triaize sera ouvert de 8 heures à 18 heures pour permettre aux électeurs de faire leur choix. Après l'annonce inattendue d'Emmanuel Macron de la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est dés lors le résultat des législatives à Triaize organisées aujourd'hui qui représente la prochaine échéance politique pour la population. La dernière dissolution, en 1997, avait entraîné une cohabitation entre le président Jacques Chirac et Lionel Jospin, son Premier ministre. Ce scrutin est l'occasion pour les candidats de l'union des gauches de se démarquer auprès des citoyens de la ville. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.