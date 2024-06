Résultat des législatives au Langon : l'élection 2024 en direct

Carte des résultats des élections législatives : les scores par ville et circonscription

Les résultats des élections législatives sont attendus ce dimanche 30 juin à partir de 20 heures et donneront une idée plus précise des rapports de force entre l'extrême droite, l'union des gauches et la majorité présidentielle. Voici la carte des résultats dans chaque circonscription.