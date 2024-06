09:00 - À quelle heure ferment les bureaux de vote aux Magnils-Reigniers ?

En réponse à la large victoire du Rassemblement National aux européennes, Emmanuel Macron a annoncé des élections législatives anticipées aux Magnils-Reigniers et dans toute la France. La dissolution orchestrée par Jacques Chirac en 1997 a instauré une cohabitation avec Lionel Jospin. Quel impact aura une telle décision cette année ? Parmi les forces en présence dans la 5ème circonscription de la Vendée, qui parviendra à obtenir le plus de suffrages aux Magnils-Reigniers ? Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote des Magnils-Reigniers (de Mairie Salle Culturelle à Maison Commune). La diffusion des résultats du premier tour aux Magnils-Reigniers débutera ici même à 20 heures.