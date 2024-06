Résultat des législatives à Mervent : l'élection 2024 en direct

09:00 - Bureau de vote de Mervent : les horaires d'ouverture

Les horaires d’ouverture du bureau de vote de Mervent sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. En ce 30 juin 2024, cela fait seulement trois semaines que les 873 électeurs de Mervent se sont déplacés pour les européennes qui ont abouti à la dissolution de l'Assemblée législative. Lors des précédentes élections législatives, en 2022, 89 sièges de députés avaient été obtenus par le parti de Jordan Bardella à l'Assemblée, et 245 pour la majorité présidentielle. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de l'union des gauches, de l'extrême-droite, de la coalition de la majorité parviendra à capter le plus de voix à Mervent ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.