Résultat de la législative à Beauvoir-sur-Mer : en direct

12/06/22 11:05

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Beauvoir-sur-Mer ( Vendée ) à la mi-juin ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin 2022. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 33,0% des suffrages au premier tour à Beauvoir-sur-Mer. La candidate d'extrême droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 29,6% et 11,0% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Beauvoir-sur-Mer avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui accordant 50,4% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 49,6% des voix.