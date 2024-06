Résultat des législatives à Bouin : l'élection 2024 en direct

12:09 - Les élections législatives à Bouin (85230) sont lancées

L'observation des résultats des précédentes consultations politiques est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Début juin, à l'occasion des élections européennes, le taux d'abstention représentait 48,13% des électeurs de Bouin (Vendée), contre une abstention de 49,85% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,36% au premier tour. Au second tour, 53,47% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Bouin cette année ? Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.